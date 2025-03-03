الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تعلن إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو

مترو موسكو، فيتو
مترو موسكو، فيتو

أعلن جهاز الأمن الاتحادي في روسيا اليوم الإثنين، أنه أحبط مخططا لشن هجمات إرهابية على مترو موسكو ومؤسسة دينية يهودية في منطقة موسكو.

روسيا تعلن إحباط مخطط كان يستهدف  مترو موسكو 

 

وأضاف الجهاز أن ضباطه حاولوا اعتقال المشتبه فيه، لكنه قاوم وقتِل بالرصاص إثر ذلك، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال الجهاز إن المشتبه فيه خطط للسفر إلى أفغانستان والانضمام إلى جماعة إرهابية بعد الهجمات.

إسقاط 128 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية 

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي، إنها أسقطت 128 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة وشبه جزيرة القرم، في إحدى أكبر الهجمات المماثلة التي تستهدف روسيا منذ بداية الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، بما فيها 83 فوق منطقة كراسنودار "جنوب غرب" و30 فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014"، بحسب فرانس برس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هجمات إرهابية جماعة إرهابية روسيا أفغانستان منطقة موسكو وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية شبه جزيرة القرم منطقة كراسنودار مناطق روسية

مواد متعلقة

ترامب: حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع ومستعد للذهاب إلى موسكو

بعد استبعادها من الاجتماع الروسي الأمريكي، دول أوروبا تفرض عقوبات جديدة على موسكو

حساب منسوب لابن بشار الأسد: سأصبح رئيسا لسوريا بالتخطيط مع موسكو
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

أول تعليق من حماس على عملية حيفا

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

منوعات

المزيد

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية