روسيا تعلن إحباط مخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو

أعلن جهاز الأمن الاتحادي في روسيا اليوم الإثنين، أنه أحبط مخططا لشن هجمات إرهابية على مترو موسكو ومؤسسة دينية يهودية في منطقة موسكو.

روسيا تعلن إحباط مخطط كان يستهدف مترو موسكو

وأضاف الجهاز أن ضباطه حاولوا اعتقال المشتبه فيه، لكنه قاوم وقتِل بالرصاص إثر ذلك، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال الجهاز إن المشتبه فيه خطط للسفر إلى أفغانستان والانضمام إلى جماعة إرهابية بعد الهجمات.

إسقاط 128 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي، إنها أسقطت 128 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة وشبه جزيرة القرم، في إحدى أكبر الهجمات المماثلة التي تستهدف روسيا منذ بداية الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، بما فيها 83 فوق منطقة كراسنودار "جنوب غرب" و30 فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014"، بحسب فرانس برس.

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