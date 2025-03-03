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رياضة

تدريبات بدنية واجتماع كولر بجهازه، كواليس مران الأهلي اليوم (فيديو)

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ‏التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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