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رياضة

رضا سليم يظهر في مران الأهلي للمرة الأولى بعد جراحة بالركبة (صور)

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

ظهر رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش وذلك للمرة الأولي عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة بسبب الإصابة التي لحقت به.  

وكان رضا سليم لاعب الأهلي أجري جراحة غضروف الركبة فى النمسا بسبب إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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رضا سليم الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري الممتاز

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