محافظ الدقهلية يقرر إحالة مدير مستشفى نبروه و9 أطباء للتحقيق

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة مدير مستشفى نبروه المركزي للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفى والصرف الخاص بالمستشفى ووجود نقص في المستلزمات الطبية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة، وذلك خلال جولة مفاجأة للمحافظ رافقه خلالها مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

إحالة مدير مستشفى نبروه وعدد من الأطباء للتحقيق

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرور على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها القطاع الطبي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



كما قرر اللواء مرزوق إحالة عدد من الأطباء بمستشفي نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين وتوقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام، حيث بلغ عدد الأطباء الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء.

توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال

ووجه اللواء "مرزوق" لوكيل وزارة الصحة بسرعة توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال وجميع أقسام المستشفي لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.

الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفى



كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ورفع مستوى النظافة داخل المستشفي بالاستقبال والأقسام الداخلية وصيانة الكهرباء والصرف داخل المستشفى.



كما كلف اللواء مرزوق وكيل وزارة الصحة بوضع خطة فورية للمرور علي كافة المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي وانتظام العمل وخاصة الفترات المسائية والنوبتجيات.



وقال المحافظ إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعًا كمسئولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة وفي كافة الجهات المعنية أن نراعي ضميرنا وأن نتقي الله ونعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ورفعة شأن هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعًا لأن هذه الدولة لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها وشبابها المخلصين.

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