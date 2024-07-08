الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يقرر إحالة مدير مستشفى نبروه و9 أطباء للتحقيق

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة مدير مستشفى نبروه المركزي للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفى والصرف الخاص بالمستشفى ووجود نقص في المستلزمات الطبية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة، وذلك خلال جولة مفاجأة للمحافظ رافقه خلالها مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

إحالة مدير مستشفى نبروه وعدد من الأطباء للتحقيق

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرور على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها القطاع الطبي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 

كما قرر اللواء مرزوق إحالة عدد من الأطباء بمستشفي نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين وتوقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام، حيث بلغ عدد الأطباء الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء.

 

توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال

ووجه اللواء "مرزوق" لوكيل وزارة الصحة بسرعة توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال وجميع أقسام المستشفي لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.

الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفى


كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ورفع مستوى النظافة داخل المستشفي بالاستقبال والأقسام الداخلية وصيانة الكهرباء والصرف داخل المستشفى.


كما كلف اللواء مرزوق وكيل وزارة الصحة بوضع خطة فورية للمرور علي كافة المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي وانتظام العمل وخاصة الفترات المسائية والنوبتجيات.
 

وقال المحافظ إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعًا كمسئولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة وفي كافة الجهات المعنية أن نراعي ضميرنا وأن نتقي الله ونعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ورفعة شأن هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعًا لأن هذه الدولة لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها وشبابها المخلصين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اشتراطات السلامة الجهاز التنفيذى للمحافظة الجهاز التنفيذي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق تقديم الخدمات للمواطنين النفايات الطبية الخطرة محافظ الدقهلية مستشفى نبروه المركزى وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

قرار لوزير الصحة بتعيين محمد الصدفي رئيسا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة

الصحة توفر دواء برازيكوانتل لتطعيم الصيادين ضد البلهارسيا

خالد عبدالغفار يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان

نائب وزير الصحة يتفقد مركز طب الأسرة بمنطقة بدر

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مدبولي: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

المزيد
الجريدة الرسمية