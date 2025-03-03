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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تقوية وإعادة رصف طريق 50/57 بقرية حفير شهاب الدين

أعمال الرصف ببلقاس،
أعمال الرصف ببلقاس، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات.

تقوية وإعادة رصف طريق50/57 بقرية حفير بتكلفة 11 مليون جنيه

 وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع أعمال تقوية واعادة رصف طريق 50/57 بقرية حفير شهاب الدين بمركز بلقاس، والذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

المتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية

من جهتها أوضحت  إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

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