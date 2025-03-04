الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل الشرنقة الحلقة الخامسة، وفاة ابن أحمد داود

أبطال الشرنقة، فيتو
أبطال الشرنقة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الشرنقة ذهاب سلمى وحازم إلى حفل تابع لعمل الأخير، وهناك تشعر سلمى أنها غريبة عن المكان.

ويتقابل حازم وعلي الكيال الذي يعدد حياته وكشف أنه يعلم كل المعلومات الخاصة بحازم وأسرته فيقرر حازم الانتقال إلى منزل جديد فخم في أحد “الكومباوندات” بالرغم من رفض سلمى، ويضع حراسة مشددة على المنزل.

وخلال الحلقة يسعى محسن مرجان ومكتبه لحرق كافة الأوراق المتعلقة بالعملاء، ثم تداهم مباحث الأموال العامة لمكتب المحاسبة ، كما يتعرض ابن حازم "حمزة" لوعكة الصحية تؤدي لوفاته وسط صدمة والدته ووالده، وتنتهي الحلقة بأحمد داود الذي يرتدي ملابس سوداء وهو جالس أمام الطبيب النفسي ويخبره أنه يحلم دوما أنه محاسب بسيط كان متزوج من سيدة تدعى سلمى لم يقابلها في حياته من قبل وأن حياتهما كانت مستقرة حتى بدأ حازم يحلم.

 

مسلسل الشرنقة الحلقة الرابعة 

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الشرنقة حول حازم ( أحمد داود) الذي يواصل جموحه في الطموح، ويعيش في عالمين مختلفين.

ففي واقعه العادي يقضي وقتًا لطيفًا مع أسرته في الساحل حيث تأتي أسرة زوجته سلمى إلى “الشاليه” ويجلسون سويا ويلعب مع شقيق سلمى الشطرنج.

وفي أحلام اليقظة يحلم حازم أنه يشتري مول لتوسيع تجارته في المخدرات، وتبدو حياته في خطر بسبب جلال تاجر المخدرات (رامي الطمباري)

وتنتهي الحلقة بتسليم حازم علي الكيال (باسل الزارو) للبوليس ويتخلص من أعدائه بخطة ذكية.

وعلى هامش الحلقة تلتقي سلمى بشخص كانت تعرفه قبل زواجها من حازم، كما أنها تواصل التفتيش في أوراق حازم.

 

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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باسل الزارو علي الطيب مسلسل الشرنقة مسلسلات رمضان 2025 أحمد داود مسلسل الشرنقة الحلقة 5
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