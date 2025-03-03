المعمل الجنائي يفحص حريق لوكشين تصوير استديو الهرم

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص اثار حريق اندلاع حريق بلوكيشن بمنطقة استديو الاهرامات تصوير بدائرة قسم شرطة الهرم، نتج عنه اصابة 4 أشخاص من بينهم ٣ بحروق وآخر باشتباه كسر.

ويواصل فريق من المعمل العامة جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب الواقعة.

تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أمام الأهرامات

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم ومفتش الفرقة

تبين بالفحص اشتعال النيران بمسرح خشب بموقع تصوير "لوكيشن" على مساحة150 مترًا، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين 3 منهم بحروق من الدرجة الأولى والرابع اشتباه كسر بالذراع ونقله إلى مستشفى الهرم.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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