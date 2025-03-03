هاتريك صلاح محسن يقود المصري للفوز على مودرن 4-2 في الدوري الممتاز (صور)

الدوري الممتاز، اكتسح فريق النادي المصري نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-2 خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد.

مباراة المصري ضد مودرن سبورت

جاءت أولى المحاولات لفريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وتقدم فريق مودرن سبورت في الدقيقة 10 عن طريق محمد هلال من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مودرن من ركلة حرة عن طريق محمد هلال لتسكن الشباك.

وتعادل لفريق المصري البورسعيدي صلاح محسن في الدقيقة 16 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري من ركلة ركنية عن طريق عمرو السعداوي على رأس صلاح محسن الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

ثم احتسب الحكم خالد جمال ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 34 بعد عرقلة عمرو السعداوي من عبد الله حافظ لاعب مودرن سبورت.

وتصدى لركلة الجزاء فخر الدين بن يوسف على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك محرزا هدف التقدم للمصري في الدقيقة 36.

وأحرز صلاح محسن هدف المصري الثالث في الدقيقة 68 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق دغموم على رأس صلاح محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأحرز صلاح محسن هدف المصري الرابع والهدف الثالث له هاتريك في الدقيقة 73 من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق دغموم ليسدد صلاح محسن كرة رائعة داخل الشباك.

واحرز محمد سعد هدف مودرن سبورت الثاني في الدقيقة 83 من تصويبة رائعة من محمد مسعد من يسار منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت لتسكن الكرة داخل الشباك.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل المصرى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومنى مرماه بـ11 أهداف.

ترتيب مودرن سبورت بالدوري

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ24 هدفا.

تشكيل المصري لمباراة مودرن سبورت

وأعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

محمود جاد، لحراسة المرمى

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

سامادو أتدجيكو، محمود حمادة، محمد مخلوف لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء:

محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، ليستويل أمانكونا، أحمد علي عامر، ميدو جابر، جون ايبوكا.

تشكيل مودرن سبورت أمام المصري بالدوري

الدوري الممتاز، وأعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن أسامة، محمد مسعد، علي زعزع، محمد أميسي، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

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