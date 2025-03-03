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رياضة

الدوري الممتاز، تقدم المصري على مودرن سبورت في شوط أول مثير

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري الممتاز، عدل فريق النادي المصري تأخره بهدف أمام مودرن سبورت ليتقدم بنتيجة 2-1 في الشوط الأول خلال مباراة الفريقين الآن ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد.

مباراة المصري ضد مودرن سبورت

جاءت أولى المحاولات لفريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وتقدم فريق مودرن سبورت في الدقيقة 10 عن طريق محمد هلال من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مودرن من ركلة حرة عن طريق محمد هلال لتسكن الشباك.

وتعادل لفريق المصري البورسعيدي صلاح محسن في الدقيقة 16 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري من ركلة ركنية عن طريق عمرو السعداوي على رأس صلاح محسن الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

ثم احتسب الحكم خالد جمال ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 34 بعد عرقلة عمرو السعداوي من عبد الله حافظ لاعب مودرن سبورت.

وتصدى لركلة الجزاء فخر الدين بن يوسف  على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك محرزا هدف التقدم للمصري في الدقيقة 36

تشكيل المصري لمباراة مودرن سبورت

واعلن التونسي انيس بو جلبان المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

محمود جاد، لحراسة المرمى 
أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة، محمد مخلوف لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم،  فخر الدين بن يوسف،  صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء: 
محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، ليستويل أمانكونا،  أحمد علي عامر، ميدو جابر، جون ايبوكا.

تشكيل مودرن سبورت أمام المصري بالدوري

الدوري الممتاز، وأعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن أسامة، محمد مسعد، علي زعزع، محمد أميسي، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

ويدخل المصري بقيادة  التونسى أنيس بوجلبان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية فيما تلقي مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 15 هدفا، ومنى مرماه بـ9 أهداف.

ترتيب مودرن سبورت بالدوري

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 16 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 9، أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ20 هدفا.

حكام مباراة المصري ضد مودرن سبورت

الفرق المتأهلة إلى مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 6 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري

تتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز المقر إنطلاقها اليوم الإثنين.

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الدوري الممتاز المصري ضد مودرن سبورت النادي المصري مودرن سبورت

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