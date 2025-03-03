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رياضة

صلاح محسن يقود المصري أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري الممتاز، اعلن التونسي انيس بو جلبان المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة مودرن سبورت ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد.

 

تشكيل المصري لمباراة مودرن سبورت

محمود جاد، لحراسة المرمى 
أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.
سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة، محمد مخلوف لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم،  فخر الدين بن يوسف،  صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء: 
محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، ليستويل أمانكونا،  أحمد علي عامر، ميدو جابر، جون ايبوكا.

موعد مباراة المصري ضد مودرن سبورت

وتنطلق صافرة مباراة المصري ومودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد السويس الجديد لحساب الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ومودرن سبورت اليوم الإثنين عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.

ويحل المصري بقيادة  التونسى أنيس بوجلبان بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية فيما تلقي مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 15 هدفا، ومنى مرماه بـ9 أهداف.

ترتيب مودرن سبورت بالدوري

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 16 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 9، أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ20 هدفا.

 

 

حكام مباراة المصري ضد مودرن سبورت

 

 

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الإثنين  بلقاءات المصري أمام مودرن سبورت، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

 

الفرق المتاهلة الي مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 6 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري

تتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز المقر إنطلاقها اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

 فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

 إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

 زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

 بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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