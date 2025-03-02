المصري يعسكر في السويس استعدادا لمودرن سبورت

دخل فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، معسكره المغلق في السويس استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.

وخاض المصري مرانه الختامي بالقاهرة قبل السفر إلى السويس لمواجهته المهمة غدا.

موعد مباراة المصري ومودرن سبورت

الدوري المصري، تنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الإثنين بلقاءات المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

ويلتقي المصري ومودرن سبورت في التاسعة مساء غد الإثنين باستاد السويس ضمن لقاءات الجولة الـ17 والاخيرة بالمرحلة الأولي ببطولة الدوري الممتاز.

وضمن فريق المصري تواجده بمجموعة التتويج بلقب الدوري قبل الجولة الاخيرة بعد فوزه الأخير على نظيره سموحة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز في أول ظهور لأنيس بوجلبان المدير الفني الجديد

وحسمت 6 أندية تواجدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهم بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بعد انتهاء الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة للدوري.

كما ضمنت 6 أندية، المشاركة في مجموعة الهبوط، وهم غزل المحلة وسموحة والجونة، والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري.

وتتنافس 6 أندية علي حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري وهم حرس الحدود “22 نقطة ”و فاركو “22 نقطة” وطلائع الجيش “21 نقطة” وزد إف سي “20 نقطة” وبتروجيت “19 نقطة” والاتحاد السكندري “18 نقطة”.

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 16

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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