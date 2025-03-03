بن شيخة يعلن تشكيل مودرن سبورت أمام المصري بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري باستاد السويس الجديد

تشكيل مودرن سبورت أمام المصري بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: علي فوزي، محمود رزق، احمد يوسف، أحمد ايمن منصور، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن أسامة، محمد مسعد، علي زعزع، محمد أميسي، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

موعد مباراة المصري ومودرن سبورت

وتنطلق صافرة مباراة المصري ومودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين باستاد السويس الجديد لحساب الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ومودرن سبورت اليوم الإثنين عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.

ويحل المصري بقيادة التونسى أنيس بوجلبان بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية فيما تلقي مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الماضية.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 15 هدفا، ومنى مرماه بـ9 أهداف.

ترتيب مودرن سبورت بالدوري

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 16 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 9، أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ20 هدفا.

حكام مباراة المصري ضد مودرن سبورت

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الإثنين بلقاءات المصري أمام مودرن سبورت، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

الفرق المتاهلة الي مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 6 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري

تتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز المقر إنطلاقها اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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