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رئيسة مدينة السنطة تقود حملة مكبرة لمنع بيع الألعاب النارية(صور)

رئيسة مدينة السنطة
رئيسة مدينة السنطة تقود حملة مكبرة لمنع بيع الألعاب النارية

قادت منى صالح، رئيسة مركز ومدينة السنطةحملة مكبرة بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والرصد والرقابة والمتابعة، للتصدي بحزم لهذه الظاهرة الخطيرة.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات.

وأكدت رئيسة مدينة السنطة أن الحملة استهدفت المرور الميداني على المحلات لمراجعة تراخيصها والتأكد من جودة المنتجات والتزام البائعين بوضع الأسعار بشكل واضح أمام الجمهور. 

كما تم ضبط كميات من الألعاب النارية والمفرقعات الخطرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشددت رئيسة مدينة السنطة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية في المدينة وكافة القرى التابعة، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، ومنع أي محاولات لبيع هذه المواد الخطرة.

وأكدت "صالح" أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة السلوكيات الضارة، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يحفظ الأمن والسلامة العامة.
 

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