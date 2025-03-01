السبت 01 مارس 2025
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حوادث

القبض على أبطال فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء بشارع البحر في طنطا

السيطرة على مشاجرة
السيطرة على مشاجرة في طنطا وضبط طرفيها،فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة عنيفة وقعت بين مجموعة من الشباب في شارع البحر الرئيسي بدائرة قسم ثانٍ طنطا.

 وتمكنت قوات الأمن من القبض علي طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء  المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة. 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع  فيديو يظهر مشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الشباب في شارع البحر الرئيسي بدائرة قسم ثانٍ طنطا، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي واستخدام الأسلحة البيضاء وكراسي المقاهي في الاعتداء على بعضهم البعض.

انتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الغضب بين رواد المواقع، حيث طالب الكثيرون بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية وضبط المتسببين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم للحفاظ على الأمن العام.

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