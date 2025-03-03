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محافظات

الثلاجة تتسبب في مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

لقيت طفلة من الفيوم مصرعها، اليوم الاثنين،  صعقا بالكهرباء، بسبب ملامسة يدها لسلك كهربائي عار، أثناء فتح ثلاجة المنزل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حكاية مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

وكان مدير أمن الفيوم  اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول الطفلة " جنات.ط. أ. أ " 6 سنوات  ومقيمه بدائرة المركز، الي مستشفي طامية المركزي  جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، فانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطه طاميه الي مكان الواقعه، وتبين من المعاينة والفحص ووسؤال والد الطفله، أنه أثناء تواجدها بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية بالثلاجة، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي،  ولا توجد شبهة جنائية.

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و تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طانية، وكاب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وصرح بدفن الحثة بعد مناظرة الكب الشرعي، وتولي التحقيق.

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