ترامب: تطبيق الرسوم الجمركية يبدأ 2 أبريل المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن تطبيق الرسوم الجمركية سيبدأ في الثاني من أبريل المقبل.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وكان البيت الأبيض، ذكر في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم ولن يتردد في فرض الرسوم الجمركية.

والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ستكون هناك رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 10% ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة على بكين بعد الزيادة الأخيرة إلى 20%.

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي

وأضاف ترامب، أن الاتحاد الأوروبي ينتهج أسلوبا صعبا للغاية معنا في الشأن التجاري، مشيرا إلى أنه كان كان صارما مع واشنطن في التجارة مؤكدا أنه سيتم فرض رسوم متبادلة

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح معرض باريس الدولي للزراعة، إنه سيحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تجنب التسبب بمعاناة" لدى حلفائه من خلال فرض رسوم جمركية.

ماكرون لترامب: لا يمكن لأحدنا جعل حليفه يعاني من فرض رسوم جمركية

وافتتح الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، معرض باريس الدولي للزراعة في دورته الـ61، والذي يقام بأرض المعارض "بورت دو فرساي" جنوبي باريس، في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس.

وقال ماكرون خلال الحدث: "بين الحلفاء، لا يمكن أن يجعل أحدنا الآخر يعاني من خلال فرض رسوم جمركية".

وأضاف: "سأتحدث مع الرئيس ترامب حول هذا لأننا بحاجة إلى تهدئة الأمور، والمنتجات الزراعية والغذائية هي من أكبر صادرات فرنسا ومن ثم ينبغي الدفاع عنها لجعلها أكثر تنافسية مما هي عليه الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.