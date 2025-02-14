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خارج الحدود

وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس السيسى إلى ماكرون

وزير الخارجية ينقل
وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس السيسى إلى ماكرون

 نقل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، وذلك خلال لقائه معه على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذى عقد في باريس يوم الخميس ١٣ فبراير.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة فى مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية فى غزة، مشيرًا إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فى غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على ارضهم.  

 

وطلب الرئيس الفرنسي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مثمنًا الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر فى هذا السياق وفى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معربًا عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينين على ارضهم.

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دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة فرنسا إعادة الإعمار المساعدات الانسانية

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