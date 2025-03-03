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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب مصمم ولن يتردد في فرض الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم ولن يتردد في فرض الرسوم الجمركية.

والخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب، إنه ستكون هناك رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 10%  ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة على بكين بعد الزيادة الأخيرة إلى  20%.

 

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي 

وأضاف ترامب، أن الاتحاد الأوروبي ينتهج أسلوبا صعبا للغاية معنا في الشأن التجاري، مشيرا إلى أنه كان  كان صارما مع واشنطن في التجارة مؤكدا أنه سيتم فرض رسوم  متبادلة
وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح معرض باريس الدولي للزراعة، إنه سيحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تجنب التسبب بمعاناة" لدى حلفائه من خلال فرض رسوم جمركية.

 

ماكرون لترامب: لا يمكن لأحدنا جعل حليفه يعاني من فرض رسوم جمركية

وافتتح الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، معرض باريس الدولي للزراعة في دورته الـ61، والذي يقام بأرض المعارض "بورت دو فرساي" جنوبي باريس، في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس المقبل.

وقال ماكرون خلال الحدث: "بين الحلفاء، لا يمكن أن يجعل أحدنا الآخر يعاني من خلال فرض رسوم جمركية".

وأضاف: "سأتحدث مع الرئيس ترامب حول هذا لأننا بحاجة إلى تهدئة الأمور، والمنتجات الزراعية والغذائية هي من أكبر صادرات فرنسا ومن ثم ينبغي الدفاع عنها لجعلها أكثر تنافسية مما هي عليه الآن".

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