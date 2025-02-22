قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح معرض باريس الدولي للزراعة، إنه سيحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تجنب التسبب بمعاناة" لدى حلفائه من خلال فرض رسوم جمركية.

ماكرون لترامب: لا يمكن لأحدنا جعل حليفه يعاني من فرض رسوم جمركية



وافتتح الرئيس الفرنسي، اليوم السبت، معرض باريس الدولي للزراعة في دورته الـ61، والذي يقام بأرض المعارض "بورت دو فرساي" جنوبي باريس، في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس المقبل.



وقال ماكرون خلال الحدث: "بين الحلفاء، لا يمكن أن يجعل أحدنا الآخر يعاني من خلال فرض رسوم جمركية".

وأضاف: "سأتحدث مع الرئيس ترامب حول هذا لأننا بحاجة إلى تهدئة الأمور، والمنتجات الزراعية والغذائية هي من أكبر صادرات فرنسا ومن ثم ينبغي الدفاع عنها لجعلها أكثر تنافسية مما هي عليه الآن".

كما أكد ماكرون: "أنا مصمم على التحاور في جميع المواضيع مع دونالد ترامب، وسنطرح اتفاقاتنا وخلافاتنا وآمل بشكل خاص أن نجد حلولا بشأن قضية أوكرانيا".

وقال أيضا إنه "سيحاول إقناعه بالسير في الاتجاه الصحيح، وإذا لم يكن كذلك، فسنتخذ خطوات أخرى للتعامل مع الوضع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة حليف تاريخي".

ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استغلال فرصة زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض لمحاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوافق مع الحلفاء الأوروبيين.

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