الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

عبد العاطي يبحث مع رئيس وزراء فلسطين التحضير للقمة العربية غدًا

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الفلسطينى، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غدًا ٤ مارس لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

دعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية  للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.

 

الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة

وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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