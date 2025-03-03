الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البحرينى، فيتو

 التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

العلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط مصر والبحرين

 وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط مصر والبحرين، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه البحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين والانتقال بها لآفاق أرحب في كافة المجالات، مبديًا الحرص على التعاون في الملفات الإقليمية.

 

مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، والتنسيق الجاري بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس، مشددين على ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، وأهمية المضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، والسعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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بدر عبد العاطي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مملكة البحرين غزة الإعداد للقمة العربية مصر والبحرين وقف إطلاق النار فى غزة

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