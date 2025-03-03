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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية (صور)

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الموريتانى، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني يوم الاثنين.

تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وموريتانيا

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، أخذًا فى الاعتبار ما يربطهما من علاقات وطيدة، مبديًا التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين، ومشيدًا بالتنسيق المتبادل بين الجانبين حيال مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، والاستفادة من القدرات المتوافرة لدى البلدين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

تبادل الوزيران الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار

كما تم التأكيد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

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بدر عبد العاطي وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني تعزيز علاقات التعاون الثنائي إعادة الإعمار الشعب الفلسطيني

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