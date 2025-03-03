الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا بالدقهلية

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

 

2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا بالدقهلية

وفي هذا السياق أوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.

زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25% 

وأضاف محافظ الدقهلية، أن زيادة قيمة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، ليصبح اجمالي ما يتم صرفه لكرامة وتكافل بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون اجمالي ما يتم صرفه سنويا  لكرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا لمحافظة الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية الأجتماعية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدات كرامة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد شهر من الانفصال

السيطرة على حريق نشب داخل قاعة تصوير حفلات بمنطقة الهرم

عرض خامس حلقات «المداح 5» في هذا الموعد

قرار جديد من النيابة في مشاجرة بالأسلحة النارية ومصرع 4 أشخاص بالفيوم

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

الحب والعفاف، علي جمعة يجيب على أسئلة الفتيات في برنامج "نور الدين والدنيا"

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

المزيد
الجريدة الرسمية