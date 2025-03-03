أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة قيمة كارت خدمات كرامة وتكافل بنسبة 25%، ورفع حصص الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية، حرصا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا بالدقهلية

وفي هذا السياق أوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم زيادة قيمة كارت كرامة وتكافل بقيمة 25% ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما سيتم صرف 300 جنيه مرة واحدة خلال شهر رمضان الجاري.

زيادة قيمة مساعدات كرامة وتكافل بنسبة 25%



وأضاف محافظ الدقهلية، أن زيادة قيمة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من شهر أبريل، ليصبح اجمالي ما يتم صرفه لكرامة وتكافل بمحافظة الدقهلية 213 مليون ونصف المليون جنيه شهريا، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه شهريا، سيتم صرفها اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وبذلك يكون اجمالي ما يتم صرفه سنويا لكرامة وتكافل والمساعدات بمحافظة الدقهلية 2 مليار و562 مليون جنيه، بدلا من مليار و962 مليون جنيه سنويا، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه سنويا لمحافظة الدقهلية.

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