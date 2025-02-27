أخبار مصر اليوم: موعد صرف الزيادات الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025.. حقيقة تخفيف المناهج ورفع الغياب خلال رمضان.. مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

توفي مساء اليوم الخميس الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، بعد صراع مع المرض.

مترو الخط الثالث يفتح أبوابه لرحلات الطلاب للاطلاع على نظم التشغيل

يواصل مترو الخط الثالث تنفيذ رحلات التدريب والاستكشاف، التي تهدف إلى تعريف الشباب والشابات بآليات تشغيل المترو وفرص العمل المتاحة في قطاع النقل العام، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية مستمرة.

تصل لـ 4 آلاف دولار، «الأعلى للجامعات» يوافق على رسوم الإعارة والإجازات لأعضاء هيئة التدريس بالخارج

ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة المعنية وذلك في ضوء قرار المجلس الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٨ في هذا الشأن.

رفض تهجير أهالي غزة وتصفية القضية الفلسطينية يتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

موعد صرف الزيادات الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

بعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة أمس في مؤتمر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يزداد البحث حول، موعد صرف الزيادات الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراَ وزاريا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025 حتى يوم 21 مارس القادم.

التعليم تكشف حقيقة تخفيف المناهج ورفع الغياب خلال رمضان 2025

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول تخفيف المناهج الدراسية وإلغاء الحضور ورفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان 2025، ما أثار تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة هذه الأنباء، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم.

التنمية المحلية: فحص شكاوى حول وجود بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقرى قليوب

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة على مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين وعدد من الملفات الحيوية، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وفريق من القطاع.

وزارة البترول تغلق المحبس الرئيسي لموقع حريق خط غاز الصف

أكد مصدر بوزارة البترول أنه تم إغلاق المحبس الرئيسي المغذي لموقع اشتعال النيران الناتج عن كسر خط غاز بمنطقة المصانع بمنطقة الصف بجنوب الجيزة

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