الرئيس الفلسطينى يصل مطار القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

من استقبل الرئيس الفلسطينى فور وصوله القاهرة؟

وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير العمل محمد جبران، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

المرافقون للرئيس الفلسطينى

يرافقه خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

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