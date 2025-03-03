الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الفلسطينى يصل مطار القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة

الرئيس الفلسطينى،
الرئيس الفلسطينى، فيتو

 وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

 

من استقبل الرئيس الفلسطينى فور وصوله القاهرة؟

 وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي وزير العمل محمد جبران، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

 

المرافقون للرئيس الفلسطينى

 يرافقه خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ،  ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلسطين محمود عباس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية العاصمة المصرية القاهرة دياب اللوح منظمة التحرير الفلسطينية

مواد متعلقة

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الترتيبات الجارية للقمة العربية الطارئة (صور)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية (صور)

عبد العاطى يكشف تفاصيل أول لجنة تشاور سياسى بين مصر والسودان بعد توقف 7 سنوات

عبد العاطي يعلن عن اجتماع بين مصر والسودان بشأن السد الإثيوبي غدًا
ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

الحب والعفاف، علي جمعة يجيب على أسئلة الفتيات في برنامج "نور الدين والدنيا"

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

المزيد
الجريدة الرسمية