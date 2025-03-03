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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الترتيبات الجارية للقمة العربية الطارئة (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأردنى، فيتو

 اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

 وشهد اللقاء التشاور حول الترتيبات الجارية للقمة العربية الطارئة المنتظر انعقادها في الرابع من مارس بالقاهرة، وتم التشديد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل المشترك والتكاتف الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ كافة مراحل إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك كخطوة أولى نحو وضع مسار سياسي واضح يستهدف التوصل إلى حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

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بدر عبد العاطي ايمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية للقضية الفلسطينية

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