أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بأسره على هيئة كروية، وجعل أعلاه العرش، وهو أعظم من السماوات والأرضين السبع.

علي جمعة: الكون بأسره على هيئة كرة أعلاها العرش

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن النصوص تشير إلى أن الكون شاسع إلى درجة يعجز العقل البشري عن تصورها، حيث يُقدَّر نصف قطره بـ 570 مليار سنة ضوئية، مشيرًا إلى أن الضوء يقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي أرقام تفوق قدرة الإنسان على الاستيعاب.

الإنسان كُرِّمه الله بحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال

وأضاف الدكتور علي جمعة أن الله خلق في هذا الكون الملائكة، والجن، والروحانيات، وكائنات متعددة، كما خلق على الأرض الإنسان، والجماد، والنبات، والحيوان، والجن والشياطين، مشيرا إلى أن الإنسان قد كُرِّم بحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، مما يؤكد عظم مكانته ومسئوليته.

وفي حديثه عن الروح، شدد الدكتور علي جمعة على أن الروح مخلوق من مخلوقات الله، مستشهدًا بقول الله تعالى:"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي"، ونفى الفهم الخاطئ لدى البعض بأن الله له روح، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن مخلوقاته، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق.

وشدد على أن الله جعل للروح مرتبة عالية، ووهب الإنسان مسؤولية التكليف والاختيار، مما يميزه عن سائر المخلوقات، داعيًا إلى التفكر في عظمة الخلق والسعي لتحقيق الغاية التي من أجلها وُجد الإنسان في هذا الكون الفسيح.

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