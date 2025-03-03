مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

مسلسلات رمضان 2025، منذ المشهد الأول في مسلسل قلبي ومفتاحه، وبدا واضحا أنه مسلسل مختلف، وذو طابع خاص، خاصة أنه يناقش قضية لم تتناولها الدراما، كثيرا، وهي المحلل.

كما يتضمن المسلسل، عدة قضايا أخرى، مثل العنف الأسري، والاستغلال، وغيرها.

وعلى الرغم من عرض حلقتين فقط، من مسلسل قلبي ومفتاحه، إلا أنه نجح في تصدر محركات البحث علي جوجل، وجذب المشاهدين له.

ويعود ذلك لعدة أسباب، أهمها، الأبطال، مي عز الدين، وآسر ياسين، اللذان يظهران سلالة ونضج كبير في الأداء التمثيلي لهم، أما الممثل دياب، فلم يخب ظن مشاهديه ولو لمرة واحده، فبمجرد ظهوره على الشاشة، يجبرك على ترك كل شئ والتركيز معه.

أما المخرج تامر محسن، فقد أبدع بكل ما تحمله الكلمة من معني، فيما يخص كل شئ في المسلسل، سواء مشاهد الكادرات، أو التصوير، وغيرها.

وكل تلك العوامل تؤهل مسلسل قلبي ومفتاحه، ليكون الحصان الأسود لمسلسلات رمضان ٢٠٢٥.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش إت، وعلي قناة ON، في تمام الساعة ١١ مساءا.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

ويستكمل المخرج تامر محسن تصوير ما تبقى من مشاهد مسلسل “قلبي ومفتاحه”، داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

فيما كشف تامر محسن، انه انتهى من تصوير 80% من أحداث المسلسل، على أن يستكمل باقي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

على الجانب الآخر، عبر الفنان محمود عزب عن سعادته الكبيرة للمشاركة في بطولة مسلسل “ قلبي ومفتاحه”.



وقال عزب في تصريح خاص لـ “فيتو”: إنه يظهر بشكل جديد ومختلف ضمن أحداث المسلسل، حيث إنه يجسد لأول مرة شخصية جادة وبعيدة كل البعد عن أدواره الكوميدية التي قدمها من قبل.

وأضاف عزب أن ترشيحه للدور جاء عن طريق المخرج تامر محسن، الذي قرر أن يقدمه بشكل جديد ضمن أحداث المسلسل.

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