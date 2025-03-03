مسلسلات رمضان 2025، زواج آسر ياسين ومي عز الدين في الحلقة الثانية من "قلبي ومفتاحه"

عرضت قناة ON، الحلقة الثانية من مسلسل قلبي ومفتاحه، للنجم آسر ياسين، والتي شهدت أحداثا مثيرة، كانت بدايتها، بعرض مي عز الدين الزواج على آسر ياسين، والذي وافق بدوره.

وتزوج آسر ياسين، ومي عز الدين، عرفيا، وجعلت مي عز الدين العصمة في يدها.

وتصاعدت أحداث الحلقة، بالقبض على دياب، واقتياده لقسم الهرم، بتهمة الاعتداء.

فيما شهدت الحلقة الأولى، بحث الممثل دياب، عن محلل لطليقته مي عز الدين، حتى يستطيع أن يردها إلى عصمته، بعد تطليقها ثلاث مرات.

كما شهدت الحلقة، بيع آسر ياسين لسيارته، واستبدالها بسيارة أرخص، للعمل عليها كسائق أبلكيشن.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

ويستكمل المخرج تامر محسن تصوير ما تبقى من مشاهد مسلسل “قلبي ومفتاحه”، داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

فيما كشف تامر محسن، انه انتهى من تصوير 80% من أحداث المسلسل، على أن يستكمل باقي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

على الجانب الآخر، عبر الفنان محمود عزب عن سعادته الكبيرة للمشاركة في بطولة مسلسل “ قلبي ومفتاحه”، والذي يعرض في شهر رمضان الجاري.



وقال عزب في تصريح خاص لـ “فيتو”: إنه يظهر بشكل جديد ومختلف ضمن أحداث المسلسل، حيث إنه يجسد لأول مرة شخصية جادة وبعيدة كل البعد عن أدواره الكوميدية التي قدمها من قبل.

وأضاف عزب أن ترشيحه للدور جاء عن طريق المخرج تامر محسن، الذي قرر أن يقدمه بشكل جديد ضمن أحداث المسلسل.

على الجانب الآخر، احتفل فريق عمل مسلسل قلبي ومفتاحه منهم المخرج تامر محسن، والمنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعيد ميلاد النجم آسر ياسين داخل لوكيشن التصوير، وهو العمل المقرر عرضه على قناة ON حصرى ومنصة Watch it الرقمية.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديدًا منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

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