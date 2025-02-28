الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صناع مسلسل كامل العدد ++ يهدون العمل للراحل ناهي سنان

كامل العدد ++، فيتو
كامل العدد ++، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، أهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتعرض قناة ON مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، يوميا في شهر رمضان في تمام الساعة 6 مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامل العدد اسرة كامل العدد المسلسل الكوميدي كامل العدد

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، قناة ON تعرض أولى حلقات كامل العدد ++

انطلاق عرض مسلسل كامل العدد 3 على شاشة ON غدا
ads

الأكثر قراءة

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

دار الإفتاء: غدا السبت غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريًّا

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

من بينها "التراويح"، السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

"نص مليون جنيه"، أحمد العوضي يعلن عن مسابقة الحلقة الأولى من فهد البطل (فيديو)

غدا أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات وقطر وعمان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

منوعات

المزيد

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

أيام الغفران والبركة، الإفتاء توضح 5 فضائل لشهر رمضان

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية