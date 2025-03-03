نجم إنجلترا: محمد صلاح الأحق بجائزة الكرة الذهبية 2025

أشاد ثيو والكوت نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، بأداء محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر في الموسم الحالي، مؤكدا أن النجم المصري هو الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، حيث سجل حتى الآن 30 هدفًا في جميع المسابقات، إلى جانب 22 تمريرة حاسمة، وقاد الريدز لتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأعرب ثيو والكوت أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، مشيرًا إلى أن الجناح المصري يستحق التتويج بالكرة الذهبية، نظرًا لأدائه المميز ودوره الكبير هذا الموسم.

وخلال حديثه لبرنامج "DR Sports" على موقع "يوتيوب"، قال والكوت: "محمد صلاح يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأنها الجائزة الأهم على المستوى الفردي في كرة القدم".

وأتم تصريحاته: "أرى أيضًا أن ليفربول هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".

محمد صلاح يتصدر جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وعمر مرموش بالقائمة

ويتصدر محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025 برصيد 25 هدفا، ويتواجد المصري عمر رمرموش ضمن أفضل 10 لاعبين بالسباق.

وتعتمد جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية، مع استثناء المسابقات الأخرى سواءً الكؤوس المحلية أو القارية.

ويساوي الهدف نقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أبرز 10 لاعبين متنافسين على حصد الجائزة للعام الحالي، حيث يتصدر القائمة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بفضل أهدافه الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1- محمد صلاح (ليفربول) – 25 هدفًا (50 نقطة)

2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 21 هدفًا (42 نقطة)

3- هاري كين (بايرن ميونخ) – 21 هدفًا (42 نقطة)

4- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) – 21 هدفًا (42 نقطة)

5- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفًا (40 نقطة)

6- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) – 19 هدفًا (38 نقطة)

7- ميكا بيريث (موناكو/ستورم غراتس) – 21 هدفًا (36.5 نقطة)

8- عمر مرموش (مانشستر سيتي/آينتراخت فرانكفورت) – 18 هدفًا (36 نقطة)

9- كريس وود (نوتنغهام فورست) – 18 هدفًا (36 نقطة)

10- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 18 هدفًا (36 نقطة)

وكان الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، فاز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024، بعدما سجل 36 هدفًا في الدوري الألماني، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه في مختلف الدوريات.

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