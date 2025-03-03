كيل يسير على خطى ليفربول في الدوريات الخمس الكبرى

حقق هولشتاين كيل، أول انتصار في تاريخه الصغير بالبوندسليجا خارج ملعبه، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد على حساب مضيفه يونيون برلين، أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من الدوري الألماني.

وساهم هدف أرمين جيجوفيتش في منح النقاط الثلاث لكيل ليرتقي إلى المركز 17، ويحافظ للفريق أيضا على رقم خاص في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ووفقا لأرقام "أوبتا"، نجح كيل في تسجيل هدف واحد على الأقل في كل المباريات الـ12 التي خاضها خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.



ولا يوجد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى سوى ليفربول الذي نجح في التسجيل في كل المباريات التي خاضها بعيدا عن أرضه (15 لقاء).

يذكر أن الجولة رقم 24 من الدوري الألماني شهدت حدثا فريدا، بفشل كل الفرق المضيفة في تحقيق الانتصار على أرضها.



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