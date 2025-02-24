محمد صلاح يشعل المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025.. الملك المصري بريمو الدوريات الخمس الكبري.. ومرموش في قائمة الأكثر مساهمة

الكرة الذهبية 2025، أشعل النجم المصري محمد صلاح، الصراع مبكرا على جائزة الكرة الذهبية 2025 وجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من أقوى المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام وجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد الموسم المميز الذي يقدمه مع الريدز، سواء بتسجيل الأهداف أو المساهمة في الأهداف.

محمد صلاح يتصدر أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالدوريات الكبري

ويتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في مختلف البطولات، متفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام، أسهم صلاح في 51 هدفا خلال 38 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، في حين يأتي رافينيا لاعب برشلونة في المركز الثاني برصيد 40 مساهمة في 37 مباراة مع البارسا.

ويأتي النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، خلف رافينيا بفارق هدف وحيد، حيث أحرز 39 هدفا في 32 مباراة لعبها بثاني مواسمه مع الفريق البافاري.

مرموش بالمركز الرابع

كما تضم قائمة الأكثر مساهمة لاعبا مصريا آخر، حيث يأتي عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني السابق، في المركز الرابع برصيد 37 مساهمة خلال 33 مباراة مع الفريقين.

كما يتواجد نجم آخر من برشلونة وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أسهم في 35 هدفا خلال 35 مباراة، ليحتل المركز الخامس بالقائمة.

ويتواجد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز السادس بعدما أسهم في 31 هدفا خلال 38 مباراة.

ومن المقرر أن تلعب الألقاب المحلية التي سيحققها كل لاعب مع نهاية الموسم دورا كبيرا في حسم صراع الكرة الذهبية 2025، إلى جانب البطولات القارية مثل دوري الأبطال ومونديال الأندية.

جدير بالذكر أن موسم 2024-2025 لايحتوي على البطولات الدولية نفسها مثل الموسمين السابقين وبالتالي فإن وجهة الكرة الذهبية ستتحدد فقط من خلال أداء اللاعبين مع الأندية 2025.

غياب محمد صلاح عن الكرة الذهبية 2024

وكان استبعاد النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول من القائمة المرشحة للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2024 أثارت ردود فعل غاضبة حول العالم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة "بالون دور"، منذ عام 2017 علي الرغم من مشاركة محمد صلاح موسم 2023-2024، في 44 مباراة، ساهم خلالهم في 39 هدفًا، بواقع تسجيل 25 هدفًا وصناعة 14 آخرين.

وتم استبعاد محمد صلاح، من المنافسة على الكرة الذهبية 2024 على الرغم من نجاحه مع الريدز استعادة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إلى جانب أهدافه الـ25 و14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات بين أغسطس 2023 ويوليو 2024.

ويعد أفضل مركز لصلاح في جائزة الكرة الذهبية هو الخامس (مرتين) عامي 2019 و2022.

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