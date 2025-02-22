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رياضة

رقم تاريخي ينتظر ليفاندوفسكي مع برشلونة في مواجهة لاس بالماس

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

يستعد نادي برشلونة لمواجهة قوية ضد لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت، حيث يتطلع الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز ومواصلة التمسك بالصدارة، ولكن الأضواء ستكون مسلطة بشكل خاص على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد.

المباراة التي ستقام على ملعب "جران كاناريا"، تمثل اختبارًا مهمًّا للمهاجم المخضرم، الذي يعيش فترة تألق تهديفي مميزة مع النادي الكتالوني.

أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم مع برشلونة 

يدخل البولندي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد أداء مميز في المباريات الأخيرة، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، موزعة بين 20 هدفًا في الليجا، 9 في دوري الأبطال، و3 أهداف أخرى في كأس الملك والسوبر الإسباني.

أرقامه المذهلة تؤكد استمراريته كواحد من أبرز الهدافين في أوروبا، ما يجعل لقاء برشلونة ضد لاس بالماس فرصة ذهبية لمواصلة التألق وتعزيز موقعه في سباق هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024-25.

رقم تاريخي جديد ينتظر روبرت ليفاندوفسكي

يحتاج المهاجم البولندي إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقمه التهديفي في موسمه الأول مع برشلونة (2022-23)، حينما سجل 33 هدفًا في 46 مباراة، وتوّج حينها بجائزة "البيتشيتشي" كهداف الليجا.

هذا الموسم، أمامه العديد من المباريات المتبقية، ما يمنحه فرصة كبيرة ليس فقط لتجاوز هذا الرقم، بل لمواصلة تعزيز سجله التهديفي وتحقيق أرقام جديدة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

علاوة على ذلك، يظل الصراع على لقب هداف الدوري مفتوحًا، حيث يواجه روبرت ليفاندوفسكي منافسة قوية من كيليان مبابي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا. ما يزيد من دوافع المهاجم البولندي للتسجيل أمام لاس بالماس ومواصلة تألقه في المسابقة المحلية.

عقدة لاس بالماس تطارد ليفاندوفسكي

رغم سجله التهديفي الحافل، إلا أن لاس بالماس يمثل تحديًا خاصًّا للنجم البولندي، حيث لم يتمكن من هز شباكه في أي من المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتهما. ففي موسمي 2023-24 و2024-25، فاز برشلونة مرتين وخسر مرة أمام الفريق الكناري، لكن النجم البولندي لم يسجل في أي من هذه اللقاءات.

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