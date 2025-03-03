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محافظات

مدرسة ستيم الفيوم تحصد المركزين الثالث والسابع في مسابقة الكتابة العلمية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم، إن مدرسة STEM  الفيوم تحقق نتائج متميزة في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM على مستوى الجمهورية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وحصدت الفيوم المركزين الثالث والسابع.

الفائزون في المسابقة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة  الفيوم، أنه في مجال تأليف قصة  الخيال العلمي، فاز الطالب مارك ريمون زكي بالمركز الثالث عن قصته ( طاقة أمل )، وفي  مجال كتابة المقال العلمي، فاز الطالب زياد أحمد صابر زكي بالمركز السابع  عن مقال بعنوان ( أمان الطاقة النووية ).

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم علي المدارس

يذكر ان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  تفقد اليوم في جولة ميدانية مدرستي، قحافة الصباحية الابتدائية، والشهيد معتمد سلطان عباس (قحافة المسائية سابقًا)، وتابع الفصول الدراسية، وحضر طابور الصباح وبعض الحصص بالمدرستين.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي  الانضباط في طابور الصباح، والجدول الزمني للحصص الدراسية وحصص النشاط، واحراء التقييمات الأسبوعية والشهرية، والعمل على معالجة أي ضعف أكاديمي لدي الطلاب من خلال برامج علاجية،  وتفعيل الأنشطة المدرسية  بما يتناسب مع إمكانيات المدرسة وأوقات الفراغ المتاحة للطلاب.

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كما وجه بضرورة تشجيع  وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات بالمدرسة والإدارة التعليمية لتعزيز مهاراتهم وتحفيز روح التنافس والإبداع.

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