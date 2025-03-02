الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 3-3-2025

بحيرة قارون بالفيوم،
بحيرة قارون بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس دافئ نهارا، قارص البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 24 درجة نهارا، 10 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الاطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

حالة الطقس غدًا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا

تحرير 626 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوع (صور)

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  24 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  22 درجة مئوية

شمال الصعيد  25 درجة مئوية

جنوب الصعيد  29 درجة مئوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس ارتفاع درجات الحرارة الارصاد الجوية المصرية السواحل الشمالية الطقس غدا الإثنين الوجه البحرى هيئة الارصاد الجوية المصرية حالة الطقس غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة درجات الحرارة المتوقعة غدا محافظة الفيوم

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

تحرير 626 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوع (صور)

حالة الطقس غدًا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا

دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حالة الطقس ثاني أيام رمضان
ads

الأكثر قراءة

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد (فيديو)

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

مسلسلات رمضان 2025، خناقة في لوكيشن تصوير مسلسل ياسمين صبري |خاص

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

عودة أبو تريكة للأهلي بإعلان الاستاد يتصدر التريند، النشطاء: شكله هيعيد معانا

أحمد دياب: أزمات الدوري تقلصت وأسعار تذاكر المباريات في متناول الجميع

نقابة المعلمين تكشف الحقيقة حول مزايدة مستشفى الجزيرة وترد على مزاعم المخالفات المالية

منوعات

المزيد

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

140 ألف جنيها سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحمد أمين يعود للنشل لإنقاذ شقيقه من الموت في الحلقة الأولى من مسلسل النُص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما أفضل العمل في الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام الكفارة والنذر مع رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية