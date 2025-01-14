صحة الفيوم تكشف حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة 6 أفراد من أسرة واحدة بسنورس

كشف تقرير مفتش الصحة بسنورس في محافظة الفيوم، حقيقة ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، عن واقعة وفاة أسرة بالكامل مكونة من 6 أفراد.

و تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الواقعة على أن بها شبهة جنائية وأن الجناة من أبناء العائلة نفسها، إلا أن تقرير مفتش الصحة نفى ذلك تماما.

محتوى تقرير مفتش الصحة وتحريات إدارة البحث الجنائي

وجاء في التقرير أنه بناء على الإشارة الواردة من مركز شرطه سنورس، انتقل مفتش صحة سنورس إلى مكان الواقعة بشارع أحمد شوقي بدائرة مركز سنورس للكشف الطبي على الضحايا وعددهم 6 أفراد، وهم كل من:

" سمر محمود رجب " 40 عامًا، ربة منزل، وأبنائها "معتز أيمن شوقي، طالب 17 عامًا، " ملك أيمن شوقي "15 عامًا، طالبه، " ومحمد ايمن شوقي "8 سنوات طالب، " وعائشة ايمن شوقي "، 5 سنوات، " وروقيه ايمن شوقي " 3 سنوات

وبالكشف والمناظرة تبين أنهم بكامل ملابسهم ولا توجد علي الجثامين أي أثار عنف أو أي إصابات ظاهرية ولا توجد أي شبهة جنائية، والوفاة حدثت نتيجة تسريب الغاز، ما أدى إلى وفاتهم، وتطابق تقرير الطب الشرعي مع التحريات الأمنية التى توصلت إلى أن خطأ في تركيب سخان الغاز، هو سبب تسرب الغاز الذي أودى بحياة الأسرة بأكملها.

أحداث القضية بالتفاصيل الدقيقة

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسنى مأمور قسم شرطة مركز سنورس، يوم 28 ديسمبر الماضي، يفيد بوفاة أفراد أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز طبيعى بمدينة سنورس، وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الأم غطت في نوم عميق هي وأبنائها الخمسة ولم تشعر بتسرب الغاز الطبيعى من المحبس الرئيسى داخل شقتها بمدينة سنورس مما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وأشارت التحريات إلى أن جيران الاسرة استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا، ما دفعهم إلى إبلاغ المسئولين عن شركة الغاز الطبيعى بمركز سنورس، التي أغلقت المحبس الرئيسى للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.

وبعد إحالة المحضر للنيابة، قررت نيابة سنورس، التحفظ على جثث والأم وأبنائها الخمسة، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، عقب اكتشاف آثار ترجيع بين الأطفال المتوفين، ما أثار الشكوك حول وجود ملابسات غامضة في الواقعة.

وتم نقل جثامين الضحايا بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأُخطر الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، للكشف على الجثث وتحديد السبب الدقيق للوفاة، وجاءت النتيجة السابقة أن الوفاة نتيجة تسريب الغاز ولا توجد أي شبهة جنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.