زيادة كبيرة في حركة الركاب والرحلات بمطار القاهرة خلال فبراير الماضي

شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة الطيران والركاب خلال فبراير الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر لعام ٢٠٢٤، حيث استقبل 2,420,224 راكب بزيادة قدرها ٨%، وبلغ عدد الرحلات 16,944 رحلة لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بزيادة قدرها ٦%.

زيادة حركة الرحلات والركاب بمطار القاهرة الدولي

وأكدت الشركة أن الزيادة الكبيرة في حركة الطيران والركاب بمطار القاهرة الدولي تؤكد قدرة المطار على استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

وكانت أكاديمية مصر للطيران للتدريب استقبلت وفدًا من الطلبة المتفوقين من الإدارات التعليمية (مصر الجديدة – حدائق القبة)، في زيارة ميدانية للطلبة والطالبات بهدف التعرف على الإمكانيات المقدمة داخل الأكاديمية من خلال أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بالطيارين بمختلف الطرازات وكذلك أجهزة تدريب أطقم الضيافة الجوية نظريًا وعمليا على أجهزة CST/ CEET.

ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية دور المسئولية المجتمعية في تعزيز الوعي لدي الشباب في مجال الطيران المدني وتنمية مهاراتهم الثقافية والتقنية، وتأكيدًا على الدور الفعال لهم في مختلف الأنشطة.

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