شركة مطار القاهرة الدولي تنظم جولة تثقيفية للطلبة المتفوقين

نظم قطاع العلاقات العامة والمراسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي جولة ميدانية تثقيفية لـ30 طالب وطالبة بصحبة 10 مشرفين من إدارتي مصر الجديدة وحدائق القبة التعليمية تفقدوا خلالها مباني المطار وبعض مرافقه الحيوية كالقطار الآلي والجراج متعدد الطوابق كما تفقدوا مختلف معالم المطار، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات وتحت رعاية المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي .

الجولات التثقيفية للطلاب بصالات مطار القاهرة الدولي

وخلال الجولة أكد ئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي حرص مطار القاهرة علي تقديم كافة أنواع الدعم لابنائه الطلبة علي مدار العام كما أوصى بتوفير كل ما يلزم لعمل يوم تثقيفي وترفيهي مفيد يظل عالقا بأذهانهم، وفى نهاية اللقاء أهدوه درع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشيدين بعمليات التطوير التي شملت مباني ومرافق مطار القاهرة الدولي كما أبدوا إعجابهم بالطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع الطيران المدني المصري بصفة عامة ومطار القاهرة الدولي بصفة خاصة.

وسبق الجولة محاضرة تثقيفية بقاعة التدريب بالشركة حول مطار القاهرة الدولي وأهميته والخدمات التي يتم تقديمها للركاب وعن دور العلاقات العامة والإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للمطار بوابة مصر وإفريقيا الأولى.

تنظيم دورات تدريبية لطلبة الجامعات والمعاهد

جدير بالذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوي نظمت دورات تدريبية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا في فترة العطلة الصيفية من خلال برنامج تدريبي عملي يهدف الى إكسابهم الخبرة اللازمة لبداية حياة عملية سليمة بعد التخرج يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وحرصها على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية.

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