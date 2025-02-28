الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

تعليمات هامة للمسافرين القادمين من أثينا على متن رحلات مصر للطيران

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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قالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إنه بسبب الإضراب الذي يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 وبالإشارة إلى التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار، فقد تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا وهما MS747 وMS749 والرحليتن المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750.  

وأوضحت الشركة أنه استيعابًا لركاب هذه الرحلات فإن مصر للطيران ستقوم بتشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الجمعة 28 فبراير فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 02:00 صباح السبت 1 مارس. 

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران 
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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