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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع سفير كازاخستان زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران المدني مع سفير كازاخستان بالقاهرة

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك في ضوء دعم علاقات التعاون الثنائية التى تجمع بين  مصر وكازاخستان في مجال النقل الجوي.

دعم علاقات التعاون الثنائية التى تجمع بين  مصر وكازاخستان 

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخطط التعاون المستقبلية والتى يأتي من بينها زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وكازاخستان لتشجيع حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تشغيل رحلات شحن جوي بين القاهرة وألماتي كونها من أكبر المدن كازاخستانية الأمر الذي يمثل خطوة إستراتيجية داعمة لحركة التبادل التجاري بين مصر ومنطقة آسيا الوسطى.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور سامح الحفني أن هذه الخطوة تأتي في ضوء خطة وزارة الطيران المدني الاستراتيجيه  نحو تعزيز الربط الجوي بين مصر ومختلف دول العالم، وبخاصة دول آسيا الوسطى، لما لها من أهمية  كبيرة مؤكدًا أن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين سيكون له أثرًا إيجابيًا بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ مضيفًا بأن دراسة تشغيل رحلات شحن الجوي بين القاهرة وألماتي سيعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الكازاخستانية ولقارة آسيا الوسطى، بما يدعم حركة التجارة الدولية. 

دور مصر المحوري كمركز إقليمي للنقل الجوي 

ومن جانبه، أعرب السفير عسكر جينيس عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني المصرية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربطهما بمصر وخاصة دورها المحوري كمركز إقليمي للنقل الجوي في المنطقة، مؤكدا على أن الربط الجوى بين البلدين سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، وكذلك تسهيل حركة سفر رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين بما يدفع عجلة الاستثمار ويزيد من التعاون التجاري.

كما أشار السفير الكازاخستانى إلى أن مدينة ألماتي، كونها المركز الاقتصادي والمالي لآسيا الوسطى، وأن خطوة تشغيل رحلات بين الجانبين يعزز من جعلها نقطة انطلاق مهمة للشحن الجوي المصري إلى مختلف أسواق المنطقة  

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