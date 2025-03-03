بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصديقة كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وهى ترتدي الحجاب في أحد المطاعم في المملكة العربية السعودية، وكان بجوارها اللاعب العالمي رونالدو مرتديًا جلباب أبيض.

جورجينا رودريجيز ترتدي الحجاب

وانتشرت صورة جورجينا وهي ترتدي الحجاب بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الجميع يتساءل عن حقيقة ارتداء جورجينا للحجاب، وخاصة أن الصورة انتشرت في شهر رمضان، وبجورها كريستيانو رونالدو بالجلباب الأبيض.

جورجينا رودريجيز ترتدي الحجاب، فيتو



كما تناقلت بعض المواقع صورة جورجينا وكريستيانو رونالدو معلقين أن رونالدو وجورجينا يعيشون الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت جورجينا الحجاب، فيما ذكر آخرون أن الصورة تمثل أحدث ظهور لكرستيانو رونالدو وزوجته جورجينا في رمضان، زاعمين أن جورجينا رودريجيز شاركت صورتها بالحجاب والتي جمعتها بشريكها رونالدو في أحدث ظهور لهما.

وأثارت الصورة ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حقيقة ارتداء جورجينا للحجاب، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس محتشمة، عبارة عن عباءة وغطاء رأس، بينما ارتدى رونالدو الجلباب الأبيض، كزي تقليدي للمسلمين.

جورجينا وكريستيانو رونالدو بالذكاء الاصطناعي، فيتو

حقيقة ارتداء جورجينا للحجاب

ولاقت صورة جورجينا ورونالدو اعجابًا واسعًا من قبل متابعي اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، فيما كشف آخرون حقيقة الصورة، المتداولة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن صورة ارتداء جورجينا رودريجيز للحجاب ليست حقيقية، وأنه تم صناعتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

آخر صورة لجورجينا عبر قصتها على إنستجرام، فيتو



وعلق أحد النشطاء قائلًا "هذه الصورة غير صحيحة والدليل الوشم الذي على رقبة رونالدو، رونالدو ليس لديه وشم بجسده أبدًا"

وقال أحد النشطاء عن حقية الصورة وظهرو وشط لدي رونالدو في رقبته: "في عالم كرة القدم، كريستيانو رونالدو يُعتبر استثناء لأنه لا يحمل أي وشم. وفي أحد المقابلات، كشف أنه يتبرع بالدم بانتظام، والوشم قد يمنعه من ذلك، حيث يؤمن يؤمن رونالدو بأن قوته الحقيقية تكمن في تأثيره الإيجابي على حياة الآخرين، وليس في الرموز الظاهرة على جسده من خلال الوشم"

آخر ظهور لجورجينا مع رونالدو، فيتو



كما أكدت أحدث صور لجورجينا رودريجيز، عبر حسابها بإنستجرام، أنها لم تنشر صورة لها بالحجاب، وكانت آخر صورة لها منذ ساعات وهي ترتدي بدلة بيضاء، وكانت آخر صورة لها مع رونالدو منذ نحو أسبوع.





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