نجوم يلجئون للذكاء الاصطناعي، آخرهم كريم محسن

كريم محسن، يبدو أن تقنية الذكاء الاصطناعي قد فرضت سيطرتها علي الساحة الغنائية بشكل كبير، من حيث تصوير الفيديو كليب خاصة الفترة الأخيرة.

الذكاء الاصطناعي في الأغاني

وفاجأ المطرب كريم محسن الجمهور بطرحه فيديو كليب جديد بعنوان “يا عم” وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي بالكامل وذلك علي موقع يوتيوب.

وأغنية “يا عم” لكريم محسن من كلمات عمرو المصري ومن ألحان كريم محسن وتوزيع عمرو الخضري.

وسبق رامي جمال كريم محسن وطرح أيضا مجموعة فيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي علي فترات ومن أبرزهم لسه الكلام زعلان، كما أتجه إيضا محمد حماقي إلي هذا الاتجاه ومن اشهر النماذج أغنية لو هتسيب والتي طرحها في وقت سابق من البوم يا فاتني.

ومن ناحية أخري كان قد طرح طرح الفنان كريم محسن، أحدث كليباته الغنائية والتي جاءت بعنوان لحظات التجلي وذلك علي موقع يوتيوب.

غنية كريم محسن

أغنية كريم محسن الجديدة من كلمات محمود كلازا ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي إسلام شوقي.

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم"

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