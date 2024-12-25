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جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

جورجينا رودريجيز،
جورجينا رودريجيز، فيتو

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو وصورا على حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"من احتفالها وعائلتها بأعياد الميلاد.

جورجينا تنشر مقطع فيديو للاحتفال بالكريسماس

مقطع الفيديو والصور التي شاركتها جورجينا مع متابعيها اليوم الأربعاء، نالت الاهتمام والإعجاب بعد أن ظهر "بابا نويل" بلونه الأحمر الشهير وهو يقدم الهدايا لجورجينا ورونالدو وأطفالهما الخمسة.

 

وفاجأ "بابا نويل" العائلة التي كانت مجتمعة في ليلة شتائية باردة، عندما دخل عليهم ليوزع الهدايا فيما بدت الفرحة تغمر الأبناء الخمسة وخاصة توأم رونالدو إيفا ماريا وماتيو، والبنتان الصغيرتان ألانا مارتينا وبيلا.

 

وحصد المنشور الذي تضمن مقطع فيديو و6 صور، ظهر في إحداهما نجم النصر السعودي، ما يقارب 1.3 مليون إعجاب في ظرف 5 ساعات فقط بعد مشاركته من قبل الحساب الرسمي لجورجينا.

احتفال نجوم العالم بأعياد الميلاد

واحتفل الكثير من نجوم كرة القدم في أوروبا وبعض دول العالم بأعياد الميلاد من خلال نشر صور احتفالاتهم مع عائلاتهم أو زوجاتهم على منصات التواصل.

 

ويحرص كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا على مشاركة الكثير من اللحظات الخاصة والمميزة في حياتهما مع معجبيهم على منصات التواصل.

 

ومنذ أن أنشأ قناته الرسمية على موقع يوتيوب، تضاعفت شهرة رونالدو على مواقع التواصل وأصبح بدوره واحدا من المشاهير الأكثر اجتذابا للمعجبين وللتفاعلات في العالم.

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