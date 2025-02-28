وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يزوران مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكان فى استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وقيادات الصندوق ووزارة الشباب والرياضة.

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد أحد المراكز العلاجية الذى تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس رئيس الجمهورية بافتتاحه ضمن 3 مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تابعين لصندوق مكافحة الإدمان ليصل إجمالى عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن “16023” إلى 34 مركزا فى 19 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز عام 2014 ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا ووفقا للمعايير الدولية.

كما أجرى وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد برفقة مدير صندوق مكافحة الإدمان جولة تفقدية داخل مركز العزيمة ببورفؤاد،حيث يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال ومجمع فنون وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" كما تم الالتقاء بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز، حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا بالإضافة الى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ،ثم استمع وزير الشباب والمحافظ الي تجربة للعديد من المتعافين من الإدمان والذي تم علاجهم وتأهيلهم داخل مركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة بورفؤاد كما شاهدوا العديد من الفقرات الفنية التي نفذها المتعافين من الإدمان.

وأثنى وزير الشباب علي الخدمات المقدمة للأشخاص المتلقين العلاج من الإدمان منذ دخولهم المركز لتلقي العلاج وحتى استعادة عافيتهم من الإدمان والعلاج التام الذى يقدمه الصندوق لهم مجانًا وبدون اي مقابل، كما حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مشاركة المتعافين لعب تنس الطاولة داخل مركز العزيمة.

وأشاد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بحودة الخدمات التى يقدمها مركز العزيمة كما وجه بتوفير كافة الدعم لمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان كذلك دعم الصندوق فى تنفيذ الأنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، موجها الشكر للقائمين على الصندوق مؤكدًا تواصله خلال الفترة المقبلة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتلبية وتذليل اي معوقات قد يواجها في المحافظة.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأنه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان جديد ومتابعة، موجها الشكر إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتماما بالغا بعلاج أبنائنا ممن يتعرضون للوقوع ببراثين الإدمان وحتى يتم علاجهم وتأهيلهم من الإدمان وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى وذلك يقدم بالمجان تماما وتتحمله الدولة بالكامل.

ووعد وزير الشباب والرياضة مرتادي المركز لتلقي العلاج وايضًا الذين تم شفائهم من ان تقوم الوزارة في إشراكهم في العديد من الأنشطة والفاعليات من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان موجها الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق على الجهد المبذول من اجل توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وكذلك تقديم خدمات ما بعد العلاج فى إطار الحرص على إعادة دمج المتعافين فى المجتمع والحد من الانتكاسة كما أعلن الوزير عن إقامة مسابقة " إبداع " للمتعافين الموهوبين بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان.

كما أجرى وزير الشباب العديد من الحوارات مع المتعافين والذين تلقوا العلاج بالمركز، حيث تحدث هؤلاء الأبطال عن قصتهم منذ بداية إدمانهم للمواد المخدرة والصعوبات التي واجهوها وبالعزيمة والإصرار مع المركز حتى تم شفاؤهم نهائيًا بعد تلقيهم العلاج والتأهيل اللازم وبالمجان داخل مركز العزيمة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.



وأهدى المتعافون من الإدمان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد فانوس رمضان، حيث قاموا بتصميمه داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع للصندوق ببورفؤاد، ضمن المنتجات التى ينفذها المتعافين داخل المركز، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

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