أشرف صبحى: وضع خطط للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صالون الشباب.

والذي تم تنظيمه بمحافظة بورسعيد حول رؤى شبابية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تحت عنوان " شباب واع لمجتمع آمن..أنت أقوى من المخدرات "، بالتنسيق مع النائبة الدكتورة / دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ومؤسس صالون رؤى الشباب، وبحضور لواء طبيب محمد دياب مستشار الطب النفسي بالقوات المسلحة، والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية والقس موسى ممثل اللجنة المجمعية للصحة النفسية والإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات المعنية ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 700 شاب وفتاة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما شهد اللقاء استعراض فيلم تسجيلي عن الجهود المشتركة بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الأنشطة التوعوية لرفع وعي الشباب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.



وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان على إجراء حوار مفتوح مع الشباب حول رؤيتهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لرفع الوعى بخطورة التعاطي والاستماع لبعض النماذج من الشباب عن تجربتهم في التطوع بصندوق مكافحة الإدمان وتأهيلهم كقيادات للعمل التطوعي وتعزيز قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وثقل خبراتهم العملية وبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.



وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قضية الإدمان قد تم مناقشتها وتناولها في العديد من نماذج بالدراما المصرية والتي سلطت الضوء على مخاطر الوقوع في براثن الإدمان.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا بالوزارة قد وضعنا العديد من الخطط الاستباقية نحو تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعى فى الوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطى بين أوساط الشباب خلال السنوات الماضية، فى ضوء برنامج عملها وخطتها، وتماشيًا مع الخطة الوطنية السابقة لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطى والإدمان"

كما نعمل من خلال إطلاقنا للعديد من الأنشطة والتي تعمل علي تعزيز الحوار بين الشباب وتبادل الأفكار حول قضاياهم وتطلعاتهم نحو الارتقاء بمجتمعهم ووطنهم.

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أننا بالوزارة نسعى وبكل قوة وفي جميع الاتجاهات نحو الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي للنشء والشباب، باعتبارهم وقود المستقبل الواعد في بناء الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يساعدنا في إبعادهم عن مخاطر الإدمان وما يواجهه الشباب من مخاطر تساعدهم في اجتيازها.

وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كلمة استعرض خلالها الوضع الراهن لقضية تعاطى المخدرات على المستوى العالمي والإقليمي، وكذلك التجربة المصرية في خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة وبدأت العديد من الدول تطلب الدعم الفني من الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.



كما استعرض الدكتور عمرو عثمان أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "، والتي ينفذها الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.



وتتضمن الاستراتيجية أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطى والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل، كما وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمة باستمرار لأنشطة الصندوق لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما وجه الشكر للواء محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمة لأنشطة الصندوق داخل المحافظة

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