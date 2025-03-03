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محافظات

محافظ الدقهلية يغلق مقهى أثناء جولة ليلية بالمنصورة

جولة ليلية لمحافظ
جولة ليلية لمحافظ الدقهلية بالمنصورة، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية الليلة، مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة، بشن حملة ورفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة مبارك بالمنصورة، وباقي الشوارع، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي إشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع المدينة.

إغلاق مقهى بمدينة مبارك بسبب الإشغالات

وخلال جولته الليلية قرر محافظ الدقهلية، إغلاق مقهى  بمدينة مبارك بسبب الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشارع، كما وجه لرئيس الحي برفع إشغالات سوبر ماركت بذات المكان، وفي حال تكرار الإشغالات يتم استصدار قرار بالغلق، حفاظا على مصالح المواطنين.

 

 

 

تفقد المحافظ منافذ بيع الخضروات لضبط الأسعار إلكترونيا

كما تفقد محافظ منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الجيش، وشارع قناة السويس، وأكد ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية، كما وجه لرئيس حي غرب برفع مستوى النظافة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

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