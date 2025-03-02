الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
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فضل سورتي البقرة وآل عمران

عزيزي القارئ لازال الحديث عن فضل السور القرآنية والعمل بها، وحديثنا اليوم عن فضل سورتي البقرة وآل عمران، عن سيدنا أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال “إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه”.. 

 

وأخرج الإمام مسلم والترمذي عن رسول الله أنه قال “يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران”، وضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أمثال، قال "كأنهما عمامتان، أو غيابتان أو ظلتان سوداوان، بينهما شرف، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما".. 

 

وأخرج الإمام أحمد من حديث بريدة قوله عليه الصلاة والسلام "تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي، من ليس لهم همة في العبادة والطاعة"، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "إن لكل شئ سناما وسنام القرآن سورة البقرة"، وسنام الشئ أعلاه.. ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال.. 

 

وعنه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "من قرأ سورة البقرة توج بتاج في الجنة"، وقال "من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كتب من القانطين"، وعنه أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل".. 

 

هذا ولقد حوت سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى وهي آية الكرسي وهي سيدة آيات القرآن الكريم لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم "إن لكل شئ سناما. وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي "، وهي حرز من الشيطان.. 

 

فضل سورة الفاتحة

فضل قراءة القرآن والعمل به

 

ومن حديث أبا أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه دخول الجنة إلآ أن يموت"، وفي حديث آخر قال "آية الكرسي ربع القرآن"، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال “من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه”..

وقال "إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة"، وعنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال "من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة".

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سورة البقرة سور القرآن دخول الجنة كتاب الله العبادة والطاعة سورة آل عمران فيتو بوابة فيتو الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي

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