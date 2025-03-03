فوز طالبات جامعة بنها بجائزة تشجيعية في مسابقة "معًا" للأفلام القصيرة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طالبات الجامعة على جائزة تشجيعية عن فيديو "بصيرة" خلال فعاليات المسابقة القمية للأفلام القصيرة "معًا " والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بمشاركة 205 فيديو قصير من إبداعات الطلاب.



جائزة تشجيعية عن فيديو "بصيرة" جامعة بنها

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بفوز طالبات الجامعة، وهن: مي عبد الرازق، رحمة عبد المقصود، يمنى أحمد، فاطمة فرج، بثينة سليمان، بإحدى الجوائز التشجيعية بمسابقة " معا" التي تسهم في تنمية وعي الشباب وتعزيز قيم التسامح والانتماء، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأنشطة الطلابية والتي تعمل على صقل شخصيتهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعتهم.

يذكر أن مسابقة "معًا" انطلقت بهدف إنتاج فيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن دقيقة واحدة، تساهم في نشر ثقافة التسامح والتعايش، وتعزيز السلام الاجتماعي، وتدعيم قيم المواطنة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم العالي المستمرة لبناء شخصية الشباب السوية وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.