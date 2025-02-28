قبل أيام من افتتاحه، كل ما تريد معرفته عن مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة بنها بعد تطويره

بدأ العد التنازلي لافتتاح مبنى الجراحة بـمستشفيات بنها الجامعية بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته ورفع القدرة الاستيعابية به وتجهيزه بشكل يراعي أعلى مقاييس الجودة العالمية.

مستشفيات بنها الجامعية

أكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أن المبنى يتكون من أربعة طوابق إقامة ودور إداري وسطح وبدروم يحتوي على وحدة تعقيم بمساحة تبلغ 1100 متر مربع ليخدم قطاع كبير من المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية حيث تعد مستشفيات جامعة بنها صرح طبي هائل يجري العمل به على قدم وساق لخدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

تطور الخدمة الصحية بالقليوبية

وأضاف أن تطوير الخدمة الصحية بـالقليوبية في الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية الذي أحدث طفرة كبيرة في الخدمة الصحية المقدمة.

وأشار “الدخاخني” إلى أنه طبقًا للخطة الموضوعة نسعى لتقديم خدمة أفضل حيث إن المستشفيات استقبل خلال 2024 مليون ٢٤٥ ألف متردد وتقدم خدمة مميزة لكل مواطني الجمهورية.

كما أضاف أن مستشفى الجراحة ستفتح قريبًا وبها زاد حجم القدرة الاستيعابية للمستشفيات إلى 45% وتنفذ طبقًا للأكواد والمعايير، موضحًا أن المستشفى يشارك في خدمة التأمين الصحي الشامل بكافة التخصصات.

ولفت إلى أنه تمت خلال الفترة الأخيرة زيادة عدد الرعايات لتصل إلى 150 سريرًا و40 حضانة مستهدفين زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة واعدين المواطنين بتقديم خدمة أفضل.

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